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Боррель заявил о выделении ЕС €13 млн на помощь пострадавшим от пандемии россиянам

Ведомости

Евросоюз выделил 13 млн евро на помощь пострадавшим от последствий пандемии коронавируса, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью «Интерфаксу».

«В России ЕС уже выделил 13 млн евро для поддержки уязвимых групп населения, наиболее затронутых пандемией», — сказал Боррель. Он пояснил, что всего Брюссель мобилизовал 38,5 млрд евро для помощи своим странам-партнёрам по всему миру.

По словам Борреля, эти деньги выделяются для решения неотложных вопросов в сфере здравоохранения и ее упрочнения, обеспечения гуманитарных потребностей, поддержания экономического восстановления и мер социальной защиты.

По данным оперштаба на 4 февраля, в России за сутки выявили 16 714 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 917 918. Умер за день 521 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 75 205.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 104 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 26,5 млн случаев, Индии (свыше 10,7 млн), Бразилии (более 9,3 млн) и Великобритании (более 3,8 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных