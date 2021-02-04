Ученые оценили эффективность вакцины Pfizer после первой прививки

Издание рассказало, что результаты анализа, проведенного британскими учеными, не совпадают с данными исследователей из Израиля. Профессор Нахман Эш, который отвечает за массовую вакцинацию в Израиле, ранее заявил, что эффективность первой дозы вакцины Pfizer и BioNTech оказалась ниже, чем предполагали в стране, и ниже, чем заявлял производитель. Pfizer ранее заявлял об эффективности первой дозы вакцины в 52%.