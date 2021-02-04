Ученые оценили эффективность вакцины Pfizer после первой прививки
Пациенты, сделавшие первую прививку вакциной от коронавируса от Pfizer и BioNTech, получают защиту в 90% к 21 дню, сообщил The Guardian со ссылкой на анализ программы массовой вакцинации в Израиле. Исследование провели ученые из Университета Восточной Англии при финансировании правительства Великобритании.
Издание рассказало, что результаты анализа, проведенного британскими учеными, не совпадают с данными исследователей из Израиля. Профессор Нахман Эш, который отвечает за массовую вакцинацию в Израиле, ранее заявил, что эффективность первой дозы вакцины Pfizer и BioNTech оказалась ниже, чем предполагали в стране, и ниже, чем заявлял производитель. Pfizer ранее заявлял об эффективности первой дозы вакцины в 52%.
Профессор Пол Хантер и доктор Джулия Брейнард рассказали, что первая доза вакцины показывает высокую эффективность к 21 дню после первой прививки. До 14 дня эффективность препарата практически равна нулю, затем показатель повышался до 90% к 21 дню, отметили ученые. По их словам, риск заражения коронавирусом вырос вдвое в первые восемь дней после прививки. Это могло произойти, потому что пациенты стали менее осторожными, предположили ученые.
Издание добавило, что власти Великобритании решили отложить введение второй дозы вакцин Pfizer и BioNTech и AstraZeneca до 12 недель, чтобы максимально увеличить число людей с иммунитетом к вирусу.
По результатам третьего этапа испытаний вакцины Pfizer и BioNTech ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование в Великобритании, 12 декабря — в США, в ЕС — 21 декабря. В этих странах уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса.