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Парагвай договорился о поставках вакцины «Спутник V»

Ведомости

Правительство Парагвая подписало с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени.

«Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ <…> Речь идет о вакцине "Спутник V". Мы ждем <...> контракты, которые уже были подписаны, чтобы объявить объемы и сроки поставок», — сказал министр (цитата по ТАСС). 

В январе Минздрав Парагвая одобрил использование вакцины в стране. 

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат используется для массовой вакцинации населения, которая началась в январе. В декабре 2020 года началась вакцинация групп риска. Препарат зарегистрирован в 16 странах мира: России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. 

По данным Университета Джонса Хопкинса на 5 февраля, в Парагвае зарегистрировано 136 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 2,8 тыс. смертей от него. Всего в мире выявили более 103 млн случаев заражения и около 2,3 млн смертей от вируса. Россия находится на пятом месте по заболеваемости коронавирусом в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных