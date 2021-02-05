Парагвай договорился о поставках вакцины «Спутник V»

По данным Университета Джонса Хопкинса на 5 февраля, в Парагвае зарегистрировано 136 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 2,8 тыс. смертей от него. Всего в мире выявили более 103 млн случаев заражения и около 2,3 млн смертей от вируса. Россия находится на пятом месте по заболеваемости коронавирусом в мире.