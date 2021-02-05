Парагвай договорился о поставках вакцины «Спутник V»
Правительство Парагвая подписало с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени.
«Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ <…> Речь идет о вакцине "Спутник V". Мы ждем <...> контракты, которые уже были подписаны, чтобы объявить объемы и сроки поставок», — сказал министр (цитата по ТАСС).
В январе Минздрав Парагвая одобрил использование вакцины в стране.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат используется для массовой вакцинации населения, которая началась в январе. В декабре 2020 года началась вакцинация групп риска. Препарат зарегистрирован в 16 странах мира: России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 5 февраля, в Парагвае зарегистрировано 136 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 2,8 тыс. смертей от него. Всего в мире выявили более 103 млн случаев заражения и около 2,3 млн смертей от вируса. Россия находится на пятом месте по заболеваемости коронавирусом в мире.