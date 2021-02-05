РБК узнал о планах МВД объединить отделы прослушки и наружного наблюдения
Министерство внутренних дел (МВД) России планирует объединить два ключевых подразделения — оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям — для усиления контроля со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) над оперативно-розыскной деятельностью, сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве. По их данным, вопрос о слиянии будет обсуждаться на ежегодной коллегии МВД в марте этого года.
«Предполагается, что оперативно-поисковое бюро войдет в состав бюро специальных технических мероприятий и станет частью его структуры», — приводит издание слова своего собеседника. По его словам, подобная идея рассматривалась на протяжении двух лет и теперь получила одобрение федеральных властей.
Подразумевается, что работу получившегося в результате объединения подразделения будет курировать один из заместителей руководителя бюро специальных технических мероприятий. На данный момент деятельность бюро полностью контролируется ФСБ через аппарат прикомандированных сотрудников, уточнил РБК источник в полиции. По информации «Коммерсанта», должность руководителя бюро занимает генерал-майор ФСБ Михаил Литвинов, который был заместителем начальника 12-го центра ФСБ, ответственного за снятие информации с технических каналов связи.
Источник в МВД пояснил, что подобные изменения позволят ФСБ полностью руководить оперативно-разыскной деятельностью в России и иметь возможность контролировать любого человека и техническими, и оперативными методами. Кроме того, ведомство получит доступ к базе данных, содержащей сведения обо всех оперативных разработках МВД с 1990-х гг.
«Ведомости» направили запрос в МВД.