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РБК узнал о планах МВД объединить отделы прослушки и наружного наблюдения

Ведомости

Министерство внутренних дел (МВД) России планирует объединить два ключевых подразделения — оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям — для усиления контроля со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) над оперативно-розыскной деятельностью, сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве. По их данным, вопрос о слиянии будет обсуждаться на ежегодной коллегии МВД в марте этого года.

«Предполагается, что оперативно-поисковое бюро войдет в состав бюро специальных технических мероприятий и станет частью его структуры», — приводит издание слова своего собеседника. По его словам, подобная идея рассматривалась на протяжении двух лет и теперь получила одобрение федеральных властей.

Подразумевается, что работу получившегося в результате объединения подразделения будет курировать один из заместителей руководителя бюро специальных технических мероприятий. На данный момент деятельность бюро полностью контролируется ФСБ через аппарат прикомандированных сотрудников, уточнил РБК источник в полиции. По информации «Коммерсанта», должность руководителя бюро занимает генерал-майор ФСБ Михаил Литвинов, который был заместителем начальника 12-го центра ФСБ, ответственного за снятие информации с технических каналов связи.

Источник в МВД пояснил, что подобные изменения позволят ФСБ полностью руководить оперативно-разыскной деятельностью в России и иметь возможность контролировать любого человека и техническими, и оперативными методами. Кроме того, ведомство получит доступ к базе данных, содержащей сведения обо всех оперативных разработках МВД с 1990-х гг.

«Ведомости» направили запрос в МВД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных