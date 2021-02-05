РБК узнал о планах МВД объединить отделы прослушки и наружного наблюдения

Министерство внутренних дел (МВД) России планирует объединить два ключевых подразделения — оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям — для усиления контроля со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) над оперативно-розыскной деятельностью, сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве. По их данным, вопрос о слиянии будет обсуждаться на ежегодной коллегии МВД в марте этого года.