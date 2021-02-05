Боррель выразил надежду на сертификацию вакцины «Спутник V» в ЕС

«Я с удовольствием прочел отчет, опубликованный в престижном научном журнале The Lancet, в отношении российской вакцины и ее высокой эффективности. Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах – членах Евросоюза», – сказал Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.