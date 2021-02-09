Журнал Spectator объяснил интерес Германии к вакцине «Спутник V»

«Никаких идеологических оговорок против "Спутника V". Мы приветствуем все, что может помочь в борьбе с коронавирусом. Если IDT Biologika захочет производить российскую вакцину и она будет одобрена в ЕС, мы, как правительство штата, конечно, сделаем все, чтобы помочь компании», — заявил пресс-секретарь премьер-министра земли Саксония-Анхальт. Российские власти сообщили, что подали заявку на регистрацию вакцины в ЕС две недели назад.