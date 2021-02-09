Журнал Spectator объяснил интерес Германии к вакцине «Спутник V»
Власти Германии проявили интерес к российской вакцине «Спутник V» из-за «катастрофы» с распространением вакцин от коронавируса в ЕС, сообщил журнал The Spectator. В случае одобрения медицинским регулятором ЕС «Спутник V» станет четвертой одобренной вакциной в Евросоюзе, наряду с препаратами Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
Распространение вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna в ЕС затруднено из-за задержки поставок и политических просчетов. Европейские регуляторы также настороженно относятся к вакцине AstraZeneca. Их скептицизм укрепился после испытания, которое показало, что препарат не может значительно снизить риск заражения южноафриканским штаммом коронавируса, говорится в материале.
Публикация результатов испытаний вакцины «Спутник V» в журнале The Lancet и новость, что эффективность препарата против коронавируса составляет 91,6%, по данным издания, вызвала в Германии «бурю активности». Министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан сообщил, что власти ведут переговоры с Москвой о производстве вакцины в Германии. Российские разработчики обратились к немецкой компании IDT Biologika, чтобы обсудить совместное производство препарата.
«Никаких идеологических оговорок против "Спутника V". Мы приветствуем все, что может помочь в борьбе с коронавирусом. Если IDT Biologika захочет производить российскую вакцину и она будет одобрена в ЕС, мы, как правительство штата, конечно, сделаем все, чтобы помочь компании», — заявил пресс-секретарь премьер-министра земли Саксония-Анхальт. Российские власти сообщили, что подали заявку на регистрацию вакцины в ЕС две недели назад.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом от тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%.
Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявлял, что приветствует результаты исследования, а президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что эта публикация дала возможность Европе больше узнать о российском препарате. Позднее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что вакцина может получить сертификацию в ЕС.