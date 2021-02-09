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Московские ЗАГСы перешли на обычный режим работы

Ведомости

ЗАГСы в Москве вернулись к обычному режиму работы, сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову.

По ее словам, молодожены смогут приглашать на регистрацию брака больше пяти гостей. Для посещения ЗАГСа больше не нужно заранее записываться, добавила Ракова. Требования носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию остаются в силе.

Ранее власти Москвы отменили дистанционное обучение для школьников и студентов. Требование перевести на удаленку не менее 30% сотрудников компании стало рекомендацией. В городе также сняли ограничение на работу общепита с 23:00 до 6:00.

Ранее по теме: Собянин назвал срок снятия ограничений по COVID-19 в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных