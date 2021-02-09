Московские ЗАГСы перешли на обычный режим работы

По ее словам, молодожены смогут приглашать на регистрацию брака больше пяти гостей. Для посещения ЗАГСа больше не нужно заранее записываться, добавила Ракова. Требования носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию остаются в силе.