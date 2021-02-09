Московские ЗАГСы перешли на обычный режим работы
ЗАГСы в Москве вернулись к обычному режиму работы, сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову.
По ее словам, молодожены смогут приглашать на регистрацию брака больше пяти гостей. Для посещения ЗАГСа больше не нужно заранее записываться, добавила Ракова. Требования носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию остаются в силе.
Ранее власти Москвы отменили дистанционное обучение для школьников и студентов. Требование перевести на удаленку не менее 30% сотрудников компании стало рекомендацией. В городе также сняли ограничение на работу общепита с 23:00 до 6:00.