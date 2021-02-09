Алушта вслед за Ялтой и Симферополем ограничит подачу питьевой воды
Курортный город Алушта, находящийся в Крыму, на следующей неделе ужесточит подачу воды населению из-за маловодья. Алушта станет третьим городом на полуострове — после Симферополя и Ялты, в котором вода будет подаваться по графику. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.
Переход на утвержденный график подачи воды состоится 25 февраля, написала Огнева. По ее словам, данный вопрос вынесен на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Алушты.
Проблемы с водоснабжением населения Крыма водой обострились летом 2020 г. К декабрю особенно острая ситуация сложилась в Ялте, Севастополе и ряде других городов, поскольку снабжающие их водохранилища близки к истощению.
Ялта с 14 декабря 2020 г. перешла на подачу воды по графику из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения. До этого по графику вода стала подаваться в других крупных городах Крыма, включая Симферополь.
В октябре правительство подготовило комплексный план модернизации водоснабжения Крыма стоимостью около 50 млрд руб., который включает замену старой инфраструктуры, бурение скважин и строительство опреснительной установки в районе села Николаевка.
В то же время Киев заявил, что намерен помешать реализовать проект по опреснению воды в Крыму, а в Верховную Раду страны внесли законопроект о запрещении до возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию подавать туда воду по Северо-Крымскому каналу. Этим способом до 2014 года в Крым попадало около 85% воды.