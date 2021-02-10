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Депутат Миронов назвал три способа увеличить размер пенсии в России

Ведомости

Размер пенсии россиян можно увеличить с помощью корректировки бюджета и увеличения взносов в Пенсионный фонд России для богатых граждан, рассказал Ura.ru глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

Миронов рассказал, что власти выделяют Пенсионному фонду 3 трлн руб. каждый год из нужных 8 трлн на соцвыплаты и пенсии. По его словам, отмена льгот для экспортеров сырья может дать бюджету 2 трлн руб., которые можно направить на пенсии. 

Глава фракции также пояснил, что большинство россиян отчисляет в ПФР 22% своего дохода. С доходов более 1 млн 465 тыс. руб. в год отчисления составляют 10%. Депутат предложил увеличить ставку отчислений для богатых граждан до 22%. Третьим источником увеличения пенсий может стать снижение непрофильных расходов ПФР на зарплаты руководителей, роскошные здания и т.д. Эти деньги лучше направить на пенсии, убежден депутат.

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В 2020 г. средний размер пенсии составил 15–16 тыс. руб. В начале 2021 г. Минтруд проиндексировал пенсии на 6,3% — выше уровня инфляции. Увеличенные пенсии получили в общей сложности 32 млн россиян. Средний размер страховой пенсии по старости вырос на 1039 руб. и в итоге составил 17 541 руб., говорил глава Минтруда Антон Котяков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных