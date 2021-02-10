Депутат Миронов назвал три способа увеличить размер пенсии в России

Глава фракции также пояснил, что большинство россиян отчисляет в ПФР 22% своего дохода. С доходов более 1 млн 465 тыс. руб. в год отчисления составляют 10%. Депутат предложил увеличить ставку отчислений для богатых граждан до 22%. Третьим источником увеличения пенсий может стать снижение непрофильных расходов ПФР на зарплаты руководителей, роскошные здания и т.д. Эти деньги лучше направить на пенсии, убежден депутат.