Депутат Миронов назвал три способа увеличить размер пенсии в России
Размер пенсии россиян можно увеличить с помощью корректировки бюджета и увеличения взносов в Пенсионный фонд России для богатых граждан, рассказал Ura.ru глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.
Миронов рассказал, что власти выделяют Пенсионному фонду 3 трлн руб. каждый год из нужных 8 трлн на соцвыплаты и пенсии. По его словам, отмена льгот для экспортеров сырья может дать бюджету 2 трлн руб., которые можно направить на пенсии.
Глава фракции также пояснил, что большинство россиян отчисляет в ПФР 22% своего дохода. С доходов более 1 млн 465 тыс. руб. в год отчисления составляют 10%. Депутат предложил увеличить ставку отчислений для богатых граждан до 22%. Третьим источником увеличения пенсий может стать снижение непрофильных расходов ПФР на зарплаты руководителей, роскошные здания и т.д. Эти деньги лучше направить на пенсии, убежден депутат.
В 2020 г. средний размер пенсии составил 15–16 тыс. руб. В начале 2021 г. Минтруд проиндексировал пенсии на 6,3% — выше уровня инфляции. Увеличенные пенсии получили в общей сложности 32 млн россиян. Средний размер страховой пенсии по старости вырос на 1039 руб. и в итоге составил 17 541 руб., говорил глава Минтруда Антон Котяков.