Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

МЧС ответило на сообщение о пропаже туристов на перевале Дятлова

Ведомости

Туристическая группа, которая якобы пропала на перевале Дятлова в Свердловской области, находится в Екатеринбурге и готовится к вылету в Москву, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пишут «РИА Новости».

«Туристская группа, о которой идет речь, не была зарегистрирована в МЧС России. В настоящее время данная группа туристов находится в Екатеринбурге и готовится к вылету в Москву», — цитирует агентство собеседника. Сейчас в районе перевала Дятлова зарегистрированы три туристические группы, которые находятся на связи со спасателями.

Ранее местный портал E1.RU со ссылкой на источник сообщил о пропаже связи с туристической группой из Москвы, которая вовремя не вернулась с похода на перевал Дятлова. По его словам, на перевал приехали восемь туристов из Москвы в память о погибших здесь в 1959 г.

Зимой 1959 г. на перевале Дятлова в Свердловской области при загадочных обстоятельствах погибла совершавшая лыжный поход туристическая группа под руководством Игоря Дятлова. Все они были лыжниками турклуба Уральского политехнического института из Свердловска (Екатеринбург). Версий произошедшего с туристами больше ста — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных