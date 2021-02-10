МЧС ответило на сообщение о пропаже туристов на перевале Дятлова

Ранее местный портал E1.RU со ссылкой на источник сообщил о пропаже связи с туристической группой из Москвы, которая вовремя не вернулась с похода на перевал Дятлова. По его словам, на перевал приехали восемь туристов из Москвы в память о погибших здесь в 1959 г.