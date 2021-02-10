МЧС ответило на сообщение о пропаже туристов на перевале Дятлова
Туристическая группа, которая якобы пропала на перевале Дятлова в Свердловской области, находится в Екатеринбурге и готовится к вылету в Москву, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пишут «РИА Новости».
«Туристская группа, о которой идет речь, не была зарегистрирована в МЧС России. В настоящее время данная группа туристов находится в Екатеринбурге и готовится к вылету в Москву», — цитирует агентство собеседника. Сейчас в районе перевала Дятлова зарегистрированы три туристические группы, которые находятся на связи со спасателями.
Ранее местный портал E1.RU со ссылкой на источник сообщил о пропаже связи с туристической группой из Москвы, которая вовремя не вернулась с похода на перевал Дятлова. По его словам, на перевал приехали восемь туристов из Москвы в память о погибших здесь в 1959 г.
Зимой 1959 г. на перевале Дятлова в Свердловской области при загадочных обстоятельствах погибла совершавшая лыжный поход туристическая группа под руководством Игоря Дятлова. Все они были лыжниками турклуба Уральского политехнического института из Свердловска (Екатеринбург). Версий произошедшего с туристами больше ста — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.