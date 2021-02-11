Юрист рассказал о единоразовых выплатах для малоимущих россиян

Малоимущие россияне имеют право получить от государства единовременную помощь. Но это не значит, что выплата положена каждому – на нее могут рассчитывать лишь те, кто попал в трудную ситуацию и отвечает требованиям закона, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин, пишет агентство «Прайм».