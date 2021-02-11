Юрист рассказал о единоразовых выплатах для малоимущих россиян
Малоимущие россияне имеют право получить от государства единовременную помощь. Но это не значит, что выплата положена каждому – на нее могут рассчитывать лишь те, кто попал в трудную ситуацию и отвечает требованиям закона, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин, пишет агентство «Прайм».
«Сумма единовременной материальной помощи (ЕМП) разная для каждого региона и исчисляется с учетом условий проживания на данной территории, величины прожиточного минимума, средней заработной платы и прочих факторов», — цитирует юриста агентство. Так, например, в Московской области ЕМП на одного человека составляет не более 6 тыс. рублей в год.
На крупные выплаты в 50 тыс. руб., по словам Редина, могут рассчитывать жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Однако в регионах могут быть введены дополнительные условия для получения помощи. В Ханты-Мансийском автономном округе основанием для отказа будет нецелевое использование ранее выделенной помощи, а также неполучение мер соцподдержки.
В конце января сообщалось, что правительство России дополнительно направит более 68,5 млрд руб. Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 г. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин.