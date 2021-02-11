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Юрист рассказал о единоразовых выплатах для малоимущих россиян

Ведомости

Малоимущие россияне имеют право получить от государства единовременную помощь. Но это не значит, что выплата положена каждому – на нее могут рассчитывать лишь те, кто попал в трудную ситуацию и отвечает требованиям закона, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин, пишет агентство «Прайм».

«Сумма единовременной материальной помощи (ЕМП) разная для каждого региона и исчисляется с учетом условий проживания на данной территории, величины прожиточного минимума, средней заработной платы и прочих факторов», — цитирует юриста агентство. Так, например, в Московской области ЕМП на одного человека составляет не более 6 тыс. рублей в год.

На крупные выплаты в 50 тыс. руб., по словам Редина, могут рассчитывать жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Однако в регионах могут быть введены дополнительные условия для получения помощи. В Ханты-Мансийском автономном округе основанием для отказа будет нецелевое использование ранее выделенной помощи, а также неполучение мер соцподдержки.

В конце января сообщалось, что правительство России дополнительно направит более 68,5 млрд руб. Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 г. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных