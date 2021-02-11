Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт
Умер основатель и владелец американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт. Эту информацию The Washington Post подтвердил его брат Джимми Флинт. Его брат не назвал причину его смерти. По информации TMZ, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Ларри Флинту было 78 лет. Он родился 1 ноября 1942 г. в Лэйквилле (штат Кентукки). Журнал Hustler он основал в 1974 г., тогда же вышел первый номер издания. Он отличался от конкурентов Playboy и Penthouse более откровенным содержанием. Журнал получил широкую известность после публикации сделанных папарацци голых фото бывшей первой леди Жаклин Кеннеди-Онассис. Спустя два года после выхода первого номера Флинт основал компанию Larry Flynt Publications.
В 1978 г. на Флинта было совершено покушение. Джозеф Франклин выстрелил в него у здания суда, где тот проходил ответчиком по делу о распространении непристойных материалов. Флинт остался инвалидом и с тех пор передвигался в инвалидной коляске. В 1996 г. на экраны вышел биографический фильм «Народ против Ларри Флинта». Режиссером картины выступил Милош Форман, главную роль сыграл Вуди Харрельсон. Картина была дважды номинирована на «Оскар»: за лучшую мужскую роль и лучшую режиссуру.