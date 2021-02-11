Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт

В 1978 г. на Флинта было совершено покушение. Джозеф Франклин выстрелил в него у здания суда, где тот проходил ответчиком по делу о распространении непристойных материалов. Флинт остался инвалидом и с тех пор передвигался в инвалидной коляске. В 1996 г. на экраны вышел биографический фильм «Народ против Ларри Флинта». Режиссером картины выступил Милош Форман, главную роль сыграл Вуди Харрельсон. Картина была дважды номинирована на «Оскар»: за лучшую мужскую роль и лучшую режиссуру.