В Хабаровске майора полиции уволили из-за видео в TikTok
Майора полиции в Хабаровске уволили за публикацию «видео с гримасами» в TikTok, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального управления МВД.
Ранее в сети появилось видео, на котором женщина в полицейской форме с погонами майора «строит гримасы». Представитель МВД подтвердил, что женщина на видео — участковый уполномоченный из Хабаровска.
В МВД отметили, что такая публикация порочит честь сотрудника полиции. В отношении женщины провели служебную проверку, по результатам которой ее уволили. Ранее МИД и МЧМ завели аккаунты в TikTok. МИД посвятил первые видео основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному, а МЧС показало видео со стойкой на топорах и челленджем «Согни палец, если…».