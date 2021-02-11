В Хабаровске майора полиции уволили из-за видео в TikTok

В МВД отметили, что такая публикация порочит честь сотрудника полиции. В отношении женщины провели служебную проверку, по результатам которой ее уволили. Ранее МИД и МЧМ завели аккаунты в TikTok. МИД посвятил первые видео основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному, а МЧС показало видео со стойкой на топорах и челленджем «Согни палец, если…».