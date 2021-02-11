СК опроверг информацию о подмене тел новорожденных на кукол в роддоме Ставрополя
Следователи по результатам проверки опровергли информацию о подмене тел новорожденных на кукол в перинатальном центре Ставрополя, сообщает управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.
«Следователи СК России проведли комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых эти данные не подтвердились. Следователи во взаимодействии с коллегами из соседнего региона опросили супругу заявителя, которая пояснила, что историю с родами выдумала», — говорится в сообщении. По данным ведомства, эти данные подтверждаются медицинским освидетельствованием женщины, «согласно которому она никогда не рожала».
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров также сообщил в своем Instagram, что история с подменой тел новорожденных оказалась выдумкой, и прикрепил к посту фотографии медицинского освидетельствования женщины, о которых упоминается в сообщении СК. «Надеюсь, что те, кто неправомерно обвинил наших врачей, извинятся — хотя бы в комментариях», — написал глава региона.
Ранее в соцсетях появилось видео, где мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих новорожденных детей из перинатального центра в Ставрополе. Открыв саван, он обнаружил вместо детей кукол. Сам отец якобы подмененных детей рассказывал, что близнецы появились на свет в ночь со 2 на 3 февраля и были здоровыми. После этого, по словам мужчины, его супруга попала в реанимацию, ее выписали 7 февраля. Власти начали проверку этой информации.