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СК опроверг информацию о подмене тел новорожденных на кукол в роддоме Ставрополя

Ведомости

Следователи по результатам проверки опровергли информацию о подмене тел новорожденных на кукол в перинатальном центре Ставрополя, сообщает управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

«Следователи СК России проведли комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых эти данные не подтвердились. Следователи во взаимодействии с коллегами из соседнего региона опросили супругу заявителя, которая пояснила, что историю с родами выдумала», — говорится в сообщении. По данным ведомства, эти данные подтверждаются медицинским освидетельствованием женщины, «согласно которому она никогда не рожала».

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров также сообщил в своем Instagram, что история с подменой тел новорожденных оказалась выдумкой, и прикрепил к посту фотографии медицинского освидетельствования женщины, о которых упоминается в сообщении СК. «Надеюсь, что те, кто неправомерно обвинил наших врачей, извинятся — хотя бы в комментариях», — написал глава региона.

Ранее в соцсетях появилось видео, где мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих новорожденных детей из перинатального центра в Ставрополе. Открыв саван, он обнаружил вместо детей кукол. Сам отец якобы подмененных детей рассказывал, что близнецы появились на свет в ночь со 2 на 3 февраля и были здоровыми. После этого, по словам мужчины, его супруга попала в реанимацию, ее выписали 7 февраля. Власти начали проверку этой информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных