СК опроверг информацию о подмене тел новорожденных на кукол в роддоме Ставрополя

Ранее в соцсетях появилось видео, где мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих новорожденных детей из перинатального центра в Ставрополе. Открыв саван, он обнаружил вместо детей кукол. Сам отец якобы подмененных детей рассказывал, что близнецы появились на свет в ночь со 2 на 3 февраля и были здоровыми. После этого, по словам мужчины, его супруга попала в реанимацию, ее выписали 7 февраля. Власти начали проверку этой информации.