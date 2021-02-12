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Путин выделил 83 млн рублей на выплаты ветеранам из Севастополя

Ведомости

Президент России выделил 83,1 млн руб. на выплаты россиянам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя». Такое распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

Размер выплаты составит 75 тыс. руб., говорится в документе. 

Знаком «Житель осажденного Севастополя» власти Севастополя награждали людей, которые жили в городе во время его обороны в Великую отечественную войну, с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года.

В 2020 г. Путин подписал указ о выплатах ветеранам Великой отечественной войны к 75-летнему юбилею Дня победы. Размер выплат составил 50 тыс. руб. и 75 тыс. руб. в зависимости от категории. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных