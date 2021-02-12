Путин выделил 83 млн рублей на выплаты ветеранам из Севастополя
Президент России выделил 83,1 млн руб. на выплаты россиянам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя». Такое распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Размер выплаты составит 75 тыс. руб., говорится в документе.
Знаком «Житель осажденного Севастополя» власти Севастополя награждали людей, которые жили в городе во время его обороны в Великую отечественную войну, с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года.
В 2020 г. Путин подписал указ о выплатах ветеранам Великой отечественной войны к 75-летнему юбилею Дня победы. Размер выплат составил 50 тыс. руб. и 75 тыс. руб. в зависимости от категории.