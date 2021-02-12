Минстрой создаст единый реестр нуждающихся в жилье

Руководитель комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое, президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева пояснила изданию, что сейчас нет точных данных о числе нуждающихся в жилье россиян, их учет ведут муниципалитеты и регионы. Сложно получить общие данные по стране и информацию о каждом льготнике. Всего в России около 4 млн семей должны быть обеспечены жильем, из них 750 тыс. — за счет государственных и федеральных программ. Для обеспечения их жильем нужно около 9 трлн руб., добавила Косарева.