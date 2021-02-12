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Минстрой создаст единый реестр нуждающихся в жилье

Ведомости

Министерство мтроительства и ЖКХ создаст единый реестр россиян, которых государство должно обеспечить жильем, сообщила газета «Известия» со ссылкой на министерство.

«Реестр позволит оптимально планировать расходы федерального бюджета для каждого льготника. Новый инструмент предотвратит возможные ошибки в заявках и позволит проконтролировать срок и качество исполнения государственных обязательств», — отметили в министерстве. Проект документа о создании реестра находится на согласовании в правительстве, добавили в Минстрое.

В реестре будут указаны россияне, которых должны обеспечить жильем за счет федерального бюджета. Среди них пострадавшие от радиационных аварий и катастроф, вынужденные переселенцы, выезжающие из районов Крайнего Севера, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, ветераны Великой отечественной войны и т.д., рассказали в министерстве.

Руководитель комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое, президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева пояснила изданию, что сейчас нет точных данных о числе нуждающихся в жилье россиян, их учет ведут муниципалитеты и регионы. Сложно получить общие данные по стране и информацию о каждом льготнике. Всего в России около 4 млн семей должны быть обеспечены жильем, из них 750 тыс. — за счет государственных и федеральных программ. Для обеспечения их жильем нужно около 9 трлн руб., добавила Косарева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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