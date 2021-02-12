Словения выдала России обвиняемого в коррупции экс-министра Дагестана
Бывший министр по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Нариман Гаджиев экстрадирован из Словении в Россию по делу о хищении федеральных средств. В Москву он приедет вместе с сотрудниками ФСИН, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру.
«Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы по предварительному сговору с использованием служебного положения, а также в подделке официальных документов», — передает агентство.
По данным следствия, с сентября 2012-го г. по февраль 2013 г. Гаджиев договорился с гендиректором ООО «Спектр» о хищении у государства 2 млн руб., которые были выделены его ведомству на программу по развитию сотрудничества со СМИ.
Отмечается, что сначала Гаджиев скрылся и был заочно арестован. Позднее он был объявлен в международный розыск. В сентябре 2019 г. он был задержан в Словении.