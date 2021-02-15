СМИ сообщили о смерти в колонии осужденного за теракты 1999 года в Москве
В исправительной колонии № 27 в Приморском крае найден мертвым заключенный, сообщили «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на главное управление ФСИН по региону. По данным источников «Коммерсанта» и «РИА Новости», речь идет о Халиде Хугуеве, осужденном за организацию терактов в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд» в Москве в 1999 г.
По предварительным данным, Хугуева убил из-за конфликта другой заключенный. В 2009 г. Московский городской суд приговорил Халида Хугуева к 25 годам колонии строгого режима за организацию двух терактов в Москве (позднее срок наказания ему снизили на три года).
В апреле 1999 г. на 20-ом этаже гостиницы «Интурист» в Москве произошел взрыв. В результате пострадали 11 человек, в том числе ребенок. 31 августа того же года произошел взрыв в торговом комплексе «Охотный ряд». В результате происшествия пострадали 40 человек, одна из пострадавших позднее скончалась.
По данным следствия, заказчиком обоих терактов, которые организовывал Хугуев, был лидер чеченских сепаратистов Шамиль Басаев. За исполнение терактов на 15 лет был также осужден Магумадзаир Гаджиакаев. В 2010 г. Верховный суд пересмотрел наказание и снизил его до 13 лет.