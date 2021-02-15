СМИ сообщили о смерти в колонии осужденного за теракты 1999 года в Москве

В исправительной колонии № 27 в Приморском крае найден мертвым заключенный, сообщили «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на главное управление ФСИН по региону. По данным источников «Коммерсанта» и «РИА Новости», речь идет о Халиде Хугуеве, осужденном за организацию терактов в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд» в Москве в 1999 г.