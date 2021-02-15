ВОЗ и Роспотребнадзор создадут центр по готовности к пандемиям
Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создадут Сотрудничающий центр по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования, сообщило ведомство. Центр создадут на базе научно-исследовательского противочумного института «Микроб».
Роспотребнадзор будет помогать ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов, прежде всего в Восточной Европе и Центральной Азии. Также ведомство обучит реагированию на санитарно-эпидемиологические ЧС, пояснили в пресс-службе.
По данным ВОЗ, в мире выявлено около 108,2 млн случаев заражения коронавирусом и около 2,4 млн смертей от него. Первое место по заболеваемости коронавирусом занимают США — 27,1 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,9 млн случаев, на третьем месте — Бразилия — 9,8 млн. Россия занимает четвертое место по заболеваемости коронавирусом в мире.