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ВОЗ и Роспотребнадзор создадут центр по готовности к пандемиям

Ведомости

Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создадут Сотрудничающий центр по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования, сообщило ведомство. Центр создадут на базе научно-исследовательского противочумного института «Микроб».

Роспотребнадзор будет помогать ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов, прежде всего в Восточной Европе и Центральной Азии. Также ведомство обучит реагированию на санитарно-эпидемиологические ЧС, пояснили в пресс-службе.

По данным ВОЗ, в мире выявлено около 108,2 млн случаев заражения коронавирусом и около 2,4 млн смертей от него. Первое место по заболеваемости коронавирусом занимают США — 27,1 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,9 млн случаев, на третьем месте — Бразилия — 9,8 млн. Россия занимает четвертое место по заболеваемости коронавирусом в мире. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных