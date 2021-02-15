В центре Москвы обрушились строительные леса
Строительные леса обрушились в Лубянском проезде в Москве, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.
«Лубянский проезд, д. 21, стр. 2: по информации МЧС, произошло обрушение строительных лесов», — говорится в сообщении. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется. Для проезда доступна одна полоса, движение личного транспорта затруднено. Ведомство рекомендуют водителям искать пути объезда.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, в результате обрушения пострадал один человек, под завалами могут быть люди. Леса упали на временный пешеходный переход, есть угроза дальнейшего обрушения, передает агентство.