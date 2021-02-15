ВОЗ порекомендовала переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснение главного научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатана.
«Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы (коронавирусом, вызывающим COVID-19 — прим. ред.)», — сказала Сваминатан.
По словам эксперта, у некоторых переболевших вырабатывается слабый иммунный ответ. Особенно, речь идет о тех, кто перенес вирус бессимптомно или со слабой симптоматикой.
«Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа», — отметила она.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 108,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 2,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 27,6 млн случаев, Индии (свыше 10,9 млн), Бразилии (более 9,8 млн) и Великобритании (более 4 млн случаев). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.