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Бывший таможенник получил девять лет колонии за взятку в 14 000 рублей

Ведомости

Благовещенский городской суд приговорил бывшего сотрудника таможенной службы к девяти годам колонии строгого режима за взятку в размере 14 тыс. руб., сообщила пресс-служба суда. Также обвиняемый должен будет выплатить штраф в 700 тыс. руб., по решению суда он не сможет работать в ФТС три года. 

По данным следствия, старший государственный таможенный инспектор потребовал от предпринимателя систематически платить ему за беспрепятственное прохождение таможни по 500 руб. за машину, которая будет возить товар на экспорт в Китай, и 5-10 тыс. руб. за судно в зависимости от его загруженности. Предприниматель согласился на его условия, однако обратился в ФСБ и сообщил о вымогательстве взятки. 

Затем сотрудник ФТС получил от предпринимателя взятку в размере 14 тыс. руб. После этого сотрудника задержала ФСБ. В суде обвиняемый не признал вину в полном объеме. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных