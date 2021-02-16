Бывший таможенник получил девять лет колонии за взятку в 14 000 рублей

По данным следствия, старший государственный таможенный инспектор потребовал от предпринимателя систематически платить ему за беспрепятственное прохождение таможни по 500 руб. за машину, которая будет возить товар на экспорт в Китай, и 5-10 тыс. руб. за судно в зависимости от его загруженности. Предприниматель согласился на его условия, однако обратился в ФСБ и сообщил о вымогательстве взятки.