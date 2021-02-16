Бывший таможенник получил девять лет колонии за взятку в 14 000 рублей
Благовещенский городской суд приговорил бывшего сотрудника таможенной службы к девяти годам колонии строгого режима за взятку в размере 14 тыс. руб., сообщила пресс-служба суда. Также обвиняемый должен будет выплатить штраф в 700 тыс. руб., по решению суда он не сможет работать в ФТС три года.
По данным следствия, старший государственный таможенный инспектор потребовал от предпринимателя систематически платить ему за беспрепятственное прохождение таможни по 500 руб. за машину, которая будет возить товар на экспорт в Китай, и 5-10 тыс. руб. за судно в зависимости от его загруженности. Предприниматель согласился на его условия, однако обратился в ФСБ и сообщил о вымогательстве взятки.
Затем сотрудник ФТС получил от предпринимателя взятку в размере 14 тыс. руб. После этого сотрудника задержала ФСБ. В суде обвиняемый не признал вину в полном объеме.