Прокурор попросила направить в СК материалы об оскорблении Навальным судьи

Ранее сегодня в Бабушкинском суде Москвы продолжились слушания по делу о клевете Навального в адрес 94-летнего ветерана Артеменко. Последний участвовал в ролике телеканала RT, где в канун голосования по поправкам в Конституцию российские общественные деятели и артисты читали преамбулу к основному закону. Ветеран в видео также высказал положительную оценку анонсированных изменений в Конституцию. Навальный в день публикации ролика скопировал его и разместил в соцсетях. В комментарии он оскорбительно высказался в адрес людей, выступивших за поправки в основной закон, назвав их, в том числе, «предателями». Именно это слово сторона обвинения считает клеветой на ветерана, а именно обвинением его в измене родине.