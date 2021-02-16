Прокурор попросила направить в СК материалы об оскорблении Навальным судьи
Прокурор Екатерина Фролова попросила направить в Следственный комитет материалы об оскорблении ее и судьи основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным, передает корреспондент «Ведомостей» из Бабушкинского суда Москвы, где рассматривается дело о клевете Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
По словам прокурора, во время прошлого заседания 12 февраля судья сделала Навальному более 10 предупреждений. Она попросила выделить из дела материалы, свидетельствующие о том, что Навальный оскорбил судью. «Прошу занести в протокол заседания, что государственное обвинение просит выделить материалы настоящего уголовного дела [о клевете на Артеменко] и просит направить в главное Следственное управление по городу Москве за допущенные Навальным оскорбительные высказывания в адрес Артеменко, судьи и государственного обвинителя», — сказала прокурор Фролова.
Навальный ответил, что во время процесса не оскорблял ни прокурора, ни судью, и попросил предоставить доказательства и примеры оскорблений. «Мы только что присутствовали при рождении нового дела», — сказал основатель ФБК.
Судья после совещания заявила, что ходатайство о направлении в СК материалов об оскорблении ее и прокурора «преждевременно».
Ранее сегодня в Бабушкинском суде Москвы продолжились слушания по делу о клевете Навального в адрес 94-летнего ветерана Артеменко. Последний участвовал в ролике телеканала RT, где в канун голосования по поправкам в Конституцию российские общественные деятели и артисты читали преамбулу к основному закону. Ветеран в видео также высказал положительную оценку анонсированных изменений в Конституцию. Навальный в день публикации ролика скопировал его и разместил в соцсетях. В комментарии он оскорбительно высказался в адрес людей, выступивших за поправки в основной закон, назвав их, в том числе, «предателями». Именно это слово сторона обвинения считает клеветой на ветерана, а именно обвинением его в измене родине.
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. Защита Навального обжаловала данный приговор, рассмотрение жалобы должно состояться на 20 февраля.