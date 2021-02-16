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Иностранные студенты смогут вернуться на учебу в Россию

Ведомости

Иностранные студенты из государств, с которыми Россия возобновила авиасообщение, смогут вернуться на учебу в российские вузы, сообщил Роспотребнадзор. Для допуска к учебе они должны будут получить два отрицательных ПЦР-теста на коронавирус.

«Студенты-иностранные граждане, прибывающие из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации и в течение 72 часов после въезда на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. До получения результатов второго теста студенты должны будут самоизолироваться.

Справки о сданном тесте на коронавирус студенты смогут предоставить на русском или английском языках.

В ноябре вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. С 8 февраля российские вузы вернулись к очному обучению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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