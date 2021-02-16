Иностранные студенты смогут вернуться на учебу в Россию
Иностранные студенты из государств, с которыми Россия возобновила авиасообщение, смогут вернуться на учебу в российские вузы, сообщил Роспотребнадзор. Для допуска к учебе они должны будут получить два отрицательных ПЦР-теста на коронавирус.
«Студенты-иностранные граждане, прибывающие из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации и в течение 72 часов после въезда на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. До получения результатов второго теста студенты должны будут самоизолироваться.
Справки о сданном тесте на коронавирус студенты смогут предоставить на русском или английском языках.
В ноябре вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. С 8 февраля российские вузы вернулись к очному обучению.