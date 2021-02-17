В Иркутской области пять человек погибли в ДТП с автобусом

По предварительным данным МВД, авария произошла ночью. В стоящий грузовик КамАЗ, перевозивший древесину, въехал легковой автомобиль, затем автобус. В результате аварии водители автомобиля и автобуса погибли на месте, также скончались два пассажира иномарки. ТАСС со ссылкой на МВД пишет, что позднее стало известно о гибели пассажира автобуса, предположительно, девушки 22 лет.