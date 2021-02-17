В Иркутской области пять человек погибли в ДТП с автобусом
В Братском районе Иркутской области произошло ДТП с участием легковой машины, лесовоза и рейсового автобуса. В результате столкновения погибли пять человек, говорится в сообщении МЧС.
По предварительным данным МВД, авария произошла ночью. В стоящий грузовик КамАЗ, перевозивший древесину, въехал легковой автомобиль, затем автобус. В результате аварии водители автомобиля и автобуса погибли на месте, также скончались два пассажира иномарки. ТАСС со ссылкой на МВД пишет, что позднее стало известно о гибели пассажира автобуса, предположительно, девушки 22 лет.
В министерстве рассказали, что три пассажира автобуса могли быть госпитализированы после ДТП. Остальные пассажиры доехали до пункта назначения на другом рейсовом автобусе. Авария случилась на 197 км федеральной трасы А-331 «Вилюй». Дорогу не перекрывали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении водителем автомобиля правил ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).