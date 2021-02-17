Суд признал виновным экс-главу Хабаровского края в растрате

Ишаев был задержан 28 марта 2019 г. и отправлен под домашний арест, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.