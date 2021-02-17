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Суд признал виновным экс-главу Хабаровского края в растрате

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева по делу о растрате 7,5 млн руб., принадлежащих ПАО «НК »Роснефть», сообщает ТАСС.

«Суд установил, что Ишаев совершил растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере», - приводит агентство выдержку из приговора. Суд признал виновным и другого фигуранта дела - бывшего директора представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадия Кондратова.

Как отмечает агентство, суд только начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых. Наказание для фигурантов дела будет названо в заключительной части судебного акта.

Ишаев был задержан 28 марта 2019 г. и отправлен под домашний арест, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Дело было возбуждено по материалам службы безопасности «Роснефти». По версии следствия, Ишаев в 2014–2017 гг., занимая должность вице-президента «Роснефти», «обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м» для нужд представительства компании «с принадлежащей ему коммерческой организацией». Изначально следователи оценили ущерб в 5 млн руб.

Ранее по теме: Защита Ишаева обжаловала его домашний арест

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных