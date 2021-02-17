Суд признал виновным экс-главу Хабаровского края в растрате
Замоскворецкий суд Москвы признал виновным бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева по делу о растрате 7,5 млн руб., принадлежащих ПАО «НК »Роснефть», сообщает ТАСС.
«Суд установил, что Ишаев совершил растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере», - приводит агентство выдержку из приговора. Суд признал виновным и другого фигуранта дела - бывшего директора представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадия Кондратова.
Как отмечает агентство, суд только начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых. Наказание для фигурантов дела будет названо в заключительной части судебного акта.
Ишаев был задержан 28 марта 2019 г. и отправлен под домашний арест, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
Дело было возбуждено по материалам службы безопасности «Роснефти». По версии следствия, Ишаев в 2014–2017 гг., занимая должность вице-президента «Роснефти», «обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м» для нужд представительства компании «с принадлежащей ему коммерческой организацией». Изначально следователи оценили ущерб в 5 млн руб.