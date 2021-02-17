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Путин увидел требование россиянами повышения качества жизни

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Россияне справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

По словам главы государства, приближающиеся выборы в Госдуму имеют «исключительную значимость для России, для стабильного развития, успешного решения задач, которые отражены в национальных проектах». «Все они подчинены одной, главной цели: качественно улучшить жизнь людей. Именно такой прямой запрос, это и есть однозначный наказ для всех уровней власти. Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24»,

Он отметил, что ожидает от депутатов и сенаторов, в первую очередь, крупнейших четырех фракций, взвешенной законотворческой работы, так как близость парламентских выборов «неизбежно повышает градус дискуссии, подстегивает политическую активность». «Опираясь на поддержку миллионов людей они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе. Демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, не просто ругаться друг с другом», — сказал Путин, что ожидает проведения выборов на «высокой, честной, конкурентной основе».

По словам Путина, это «важно и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах». «[Надо] работать не только со своими сторонниками, но и вести диалог с теми, кто на самом деле не следит за политикой или придерживается, может быть, другой точки зрения, отличной от нашей с вами, каждого из вас, от ваших партийных структур, настроен критично», — сказал президент.

В сентябре 2021 г. пройдут выборы в Госдуму и выборы губернаторов в восьми регионах России: в Хабаровском крае, Мордовии, Белгородской, Тульской, Тверской, Ульяновской областях, Чечне и Туве. В Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии глав региона утвердят заксобрания. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных