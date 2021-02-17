Путин увидел требование россиянами повышения качества жизни

По словам Путина, это «важно и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах». «[Надо] работать не только со своими сторонниками, но и вести диалог с теми, кто на самом деле не следит за политикой или придерживается, может быть, другой точки зрения, отличной от нашей с вами, каждого из вас, от ваших партийных структур, настроен критично», — сказал президент.