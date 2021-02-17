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Совфед поддержал ужесточение наказания для митингующих

Ведомости

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил законопроект, предусматривающий повышение штрафов за нарушение сбора и расходования средств на организацию и проведение массовых мероприятий, а также неповиновение сотрудникам правоохранительных органов и попытки помешать им исполнять свои обязанности. Такие поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Данный законопроект Госдума одобрила в третьем чтении 10 февраля. Согласно разъяснениям на сайте нижней палаты парламента, человек, не последовавший законным требованиям полиции во время митинга, будет обязан выплатить от 2 до 4 тыс. руб. вместо 500 руб., как это было ранее. При повторении данного нарушения сумма возрастет до 10-20 тыс. руб.

Люди, собирающие деньги на организацию и проведение публичных мероприятий, но не предоставляющие соответствующий отчет о расходовании средств в уполномоченный орган, будут оштрафованы на 10-20 тыс. руб. В случае с должностными лицами размер наказания составит 20-40 тыс. руб., а для компаний – 70-200 тыс. руб.

Кроме того, усилится ответственность для тех, кто перечисляет деньги на организацию массовых мероприятий лицам, которые не в праве вести подобную деятельность. За нарушение данной нормы граждане должны будут выплатить 10-15 тыс. руб., должностные лица – 15-30 тыс. руб., компании – 50-100 тыс. руб.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя нововведения, заявил, что подобная ответственность существует во многих странах мира, включая США.

«Во многих странах существует такая ответственность, и ее несут те, кто проводит митинги, их организует. С тем, чтобы была обеспечена прозрачность за целевым использованием денежных средств. Потому что собирают на митинг, а потом кладут в карман», — отметил он.

Ранее по теме: В Госдуму внесли законопроект об отмене наказаний за ряд нарушений на митингах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных