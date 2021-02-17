Совфед поддержал ужесточение наказания для митингующих
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил законопроект, предусматривающий повышение штрафов за нарушение сбора и расходования средств на организацию и проведение массовых мероприятий, а также неповиновение сотрудникам правоохранительных органов и попытки помешать им исполнять свои обязанности. Такие поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
Данный законопроект Госдума одобрила в третьем чтении 10 февраля. Согласно разъяснениям на сайте нижней палаты парламента, человек, не последовавший законным требованиям полиции во время митинга, будет обязан выплатить от 2 до 4 тыс. руб. вместо 500 руб., как это было ранее. При повторении данного нарушения сумма возрастет до 10-20 тыс. руб.
Люди, собирающие деньги на организацию и проведение публичных мероприятий, но не предоставляющие соответствующий отчет о расходовании средств в уполномоченный орган, будут оштрафованы на 10-20 тыс. руб. В случае с должностными лицами размер наказания составит 20-40 тыс. руб., а для компаний – 70-200 тыс. руб.
Кроме того, усилится ответственность для тех, кто перечисляет деньги на организацию массовых мероприятий лицам, которые не в праве вести подобную деятельность. За нарушение данной нормы граждане должны будут выплатить 10-15 тыс. руб., должностные лица – 15-30 тыс. руб., компании – 50-100 тыс. руб.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя нововведения, заявил, что подобная ответственность существует во многих странах мира, включая США.
«Во многих странах существует такая ответственность, и ее несут те, кто проводит митинги, их организует. С тем, чтобы была обеспечена прозрачность за целевым использованием денежных средств. Потому что собирают на митинг, а потом кладут в карман», — отметил он.