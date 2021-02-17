Суд приговорил экс-главу Хабаровского края к пяти годам условно за растрату
Замоскворецкий суд Москвы в среду приговорил к пяти годам колонии условно бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева за растрату 7,5 млн руб., принадлежащих ПАО «НК "Роснефть", сообщает ТАСС. Его подельника Геннадия Кондратова приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 400 тысяч рублей. Суд также удовлетворил гражданский иск «Роснефти» к подсудимым, взыскав с них 7,5 млн руб.
Ишаев был задержан 28 марта 2019 г. и отправлен под домашний арест, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
По версии следствия, Ишаев в 2014–2017 гг., занимая должность вице-президента «Роснефти», «обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м» для нужд представительства компании «с принадлежащей ему коммерческой организацией». Изначально следователи оценили ущерб в 5 млн руб.
Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 гг., а после до прихода в «Роснефть» работал полпредом президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе и первым министром по развитию Дальнего Востока.