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Суд приговорил экс-главу Хабаровского края к пяти годам условно за растрату

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы в среду приговорил к пяти годам колонии условно бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева за растрату 7,5 млн руб., принадлежащих ПАО «НК "Роснефть", сообщает ТАСС. Его подельника Геннадия Кондратова приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 400 тысяч рублей. Суд также удовлетворил гражданский иск «Роснефти» к подсудимым, взыскав с них 7,5 млн руб.

Ишаев был задержан 28 марта 2019 г. и отправлен под домашний арест, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

По версии следствия, Ишаев в 2014–2017 гг., занимая должность вице-президента «Роснефти», «обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м» для нужд представительства компании «с принадлежащей ему коммерческой организацией». Изначально следователи оценили ущерб в 5 млн руб.

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Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 гг., а после до прихода в «Роснефть» работал полпредом президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе и первым министром по развитию Дальнего Востока. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных