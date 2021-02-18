Экс-главу похоронной службы Владивостока обвинили во взятках на 300 млн рублей
Прокуратура Приморья утвердила обвинение в получении взяток в размере более 300 млн руб. в отношении экс-главы похоронной службы во Владивостоке, сообщила пресс-служба ведомства. Он обвиняется по статьям о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), коммерческом подкупе (3 ст. 204 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
По версии следователей, бывший глава похоронной службы получал от двух компаний акции и деньги за беспрепятственное оформление заказов на захоронение, погребение и кремацию умерших на городских кладбищах. При этом он ограничил возможность работать другим похоронным компаниям. С марта 2005 г. по сентябрь 2017 г., как считает следствие, он получил взяток на сумму более 326 млн руб.
Также от имени предприятия экс-глава похоронной службы заключил договор аренды транспорта и специализированной техники с аффилированной ему компанией. Техника использовалась недолго, однако работы были приняты в полном объеме и оплачены.
Прокуратура предъявила иск о взыскании с обвиняемого более 1 млн руб. в счет погашения ущерба из-за растраты. По данным ведомства, в 2018 г. мужчина уже был осужден по делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорен к двум годам лишения свободы.