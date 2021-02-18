Экс-главу похоронной службы Владивостока обвинили во взятках на 300 млн рублей

По версии следователей, бывший глава похоронной службы получал от двух компаний акции и деньги за беспрепятственное оформление заказов на захоронение, погребение и кремацию умерших на городских кладбищах. При этом он ограничил возможность работать другим похоронным компаниям. С марта 2005 г. по сентябрь 2017 г., как считает следствие, он получил взяток на сумму более 326 млн руб.