Суд назначил условный срок активистке Шевченко по делу о нежелательной организации

Шевченко обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 284.1 УК (участие в нежелательной организации) в январе 2019 г. Согласно действующему законодательству, за руководство нежелательной иностранной организацией или двукратное административное наказание в рамках ее деятельности следует уголовное наказание. Шевченко на момент предъявления обвинения была дважды оштрафована: за участие в политических дебатах в Таганроге и за публикацию анонса школы муниципальных депутатов в Ростове. С января 2019 г. Шевченко находилась под домашним арестом.