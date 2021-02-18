Суд назначил условный срок активистке Шевченко по делу о нежелательной организации
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил активистку движения «Открытая Россия» (признана нежелательной организацией) Анастасию Шевченко к четырем годам условно за участие в деятельности нежелательной организации. Это первый в истории России случай уголовного наказания по данной статье.
«Наказание — лишение свободы условно...4 [года] плюс испытательный [4 года]», — написал адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале. Он пояснил, что суд посчитал, что в составе преступления активистки наличествовала «угроза конституционному строю и безопасности» России, однако нашел смягчающие обстоятельства в пользу условного срока, в частности, наличие несовершеннолетних детей. Гособвинение требовало для Шевченко пять лет колонии.
Суд также постановил заменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде с момента вступления в силу приговора.
Шевченко обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 284.1 УК (участие в нежелательной организации) в январе 2019 г. Согласно действующему законодательству, за руководство нежелательной иностранной организацией или двукратное административное наказание в рамках ее деятельности следует уголовное наказание. Шевченко на момент предъявления обвинения была дважды оштрафована: за участие в политических дебатах в Таганроге и за публикацию анонса школы муниципальных депутатов в Ростове. С января 2019 г. Шевченко находилась под домашним арестом.
Понятие деятельности «нежелательной организации» ввели в законодательство в 2015 г. Оно подразумевает активность, представляющую угрозу «основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства». Нежелательным организациям запрещается создавать на территории России новые структурные подразделения, распространять информационные материалы, проводить массовые акции, а также иметь банковские счета.
В марте 2019 г., через два месяца после ареста Шевченко, движение «Открытая Россия», основанное Михаилом Ходорковским, объявило о своей ликвидации. В организации объяснили это необходимостью защиты активистов от уголовного преследования. При этом организация продолжила свою деятельность в России, но уже без официальной регистрации.