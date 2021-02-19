В Санкт-Петербурге ФСБ задержала троих иностранцев с 60 кг кокаина

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с территориальным органом безопасности пресечен международный канал поставки наркотических средств в Россию. В результате задержаны трое иностранных граждан, у которых изъято свыше 60 кг кокаина», — говорится в сообщении.