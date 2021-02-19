В Санкт-Петербурге ФСБ задержала троих иностранцев с 60 кг кокаина
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали троих иностранцев и изъяли у них более 60 кг кокаина, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с территориальным органом безопасности пресечен международный канал поставки наркотических средств в Россию. В результате задержаны трое иностранных граждан, у которых изъято свыше 60 кг кокаина», — говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), рассказали в ЦОС. Граждане каких государств задержаны, не уточняется. Им может грозить до пожизненного срока заключения.