Росавиация не подтвердила возобновление чартерного авиасобщения с Египтом
В Росавиации отказались подтвердить факт достижения договоренности о возобновлении чартерного авиасообщения между Россией и курортными городами Египта, сообщает ТАСС.
«Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта», — сообщили журналистам в ведомстве.
18 февраля о достижении договоренности по восстановлению чартерних рейсов между Россией и Египтом сообщил ТАСС, ссылаясь на министерство гражданской авиации.
Россия с 27 марта 2020 г. приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С августа того же года воздушное сообщение начало возобновляться, первые регулярные рейсы начались в сентябре. В конце 2020 г. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам.