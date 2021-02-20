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В Краснодарском крае правоохранители опросили глав семи муниципалитетов

Ведомости

В Краснодарском крае правоохранители опросили руководителей семи муниципальных образований и сотрудников одного из департаментов администрации региона, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

«Процессуальный статус опрошенных пока не определен, подробности возможных совершенных правонарушений, к которым они могут иметь отношение, пока не разглашаются в интересах следствия», — передает агентство, отмечая, что официально правоохранительные органы ситуацию не комментируют.

Ранее собеседник агентства сообщал о задержании главы Ейского района Виктора Ляхова и нескольких его заместителей, которые были доставлены в правоохранительные органы для опроса и дачи показаний. Процессуальный статус чиновников пока не определен, причины и обстоятельства задержания не уточняются. При этом в пресс-службе администрации Ейского района агентству заявили, что Ляхов и его заместители находятся на своих рабочих местах.

В пресс-службе региональной прокуратуры и пресс-службе регионального управления Следственного комитета заявили РБК, что не располагают информацией по данному делу. В пресс-службе УФСБ Кубани сообщили, что официальная информация будет опубликована позже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных