В Краснодарском крае правоохранители опросили глав семи муниципалитетов

Ранее собеседник агентства сообщал о задержании главы Ейского района Виктора Ляхова и нескольких его заместителей, которые были доставлены в правоохранительные органы для опроса и дачи показаний. Процессуальный статус чиновников пока не определен, причины и обстоятельства задержания не уточняются. При этом в пресс-службе администрации Ейского района агентству заявили, что Ляхов и его заместители находятся на своих рабочих местах.