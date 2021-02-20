В Краснодарском крае правоохранители опросили глав семи муниципалитетов
В Краснодарском крае правоохранители опросили руководителей семи муниципальных образований и сотрудников одного из департаментов администрации региона, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Краснодарского края.
«Процессуальный статус опрошенных пока не определен, подробности возможных совершенных правонарушений, к которым они могут иметь отношение, пока не разглашаются в интересах следствия», — передает агентство, отмечая, что официально правоохранительные органы ситуацию не комментируют.
Ранее собеседник агентства сообщал о задержании главы Ейского района Виктора Ляхова и нескольких его заместителей, которые были доставлены в правоохранительные органы для опроса и дачи показаний. Процессуальный статус чиновников пока не определен, причины и обстоятельства задержания не уточняются. При этом в пресс-службе администрации Ейского района агентству заявили, что Ляхов и его заместители находятся на своих рабочих местах.
В пресс-службе региональной прокуратуры и пресс-службе регионального управления Следственного комитета заявили РБК, что не располагают информацией по данному делу. В пресс-службе УФСБ Кубани сообщили, что официальная информация будет опубликована позже.