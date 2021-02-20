Разработчики рассказали о совместном исследовании «Спутник V» и AstraZeneca

Разработчики пояснили, что эффективность вакцины британско-шведской компании AstraZeneca снижается до 55%, если сделать вторую прививку через три недели после первой. Избежать этого можно, если увеличить интервал между прививками до трех месяцев. Использование дозы вакцины «Спутник V» вместо второй дозы AstraZeneca позволяет не увеличивать интервал между прививками до трех месяцев. Разработчики отметили, что клинические испытания комбинации вакцин уже начались.