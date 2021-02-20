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Генпрокуратура заявила об уклонении Германии от ответов по делу Навального

Ведомости

Компетентные органы Германии отказались от сотрудничества с Россией по делу о госпитализации в Омске основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщили в Генпрокуратуре. Такой ответ ведомство получило от немецкой стороны на свой запрос.

«Как тональность поступившего от иностранных коллег письма, так и его содержание вызывают у российской стороны глубокое сожаление. Очевидно, что германская сторона под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов, избегает неудобных для нее вопросов», — говорится в заявлении ведомства. 

В Генпрокуратуре отметили, что такой факт можно расценить как игнорирование Германией Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. Генпрокуратура подчеркнула готовность России к плодотворному сотрудничеству и призвала ФРГ пересмотреть «подобный неконструктивный подход». 

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства отравления.

Ответы на все четыре предыдущих запроса также не удовлетворили Москву. Первый запрос от российской стороны был направлен в ФРГ в конце августа 2020 г. В России идет доследственная проверка по факту возможного отравления политика, уголовное дело не возбуждено.

Позже Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных