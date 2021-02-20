Генпрокуратура заявила об уклонении Германии от ответов по делу Навального
Компетентные органы Германии отказались от сотрудничества с Россией по делу о госпитализации в Омске основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщили в Генпрокуратуре. Такой ответ ведомство получило от немецкой стороны на свой запрос.
«Как тональность поступившего от иностранных коллег письма, так и его содержание вызывают у российской стороны глубокое сожаление. Очевидно, что германская сторона под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов, избегает неудобных для нее вопросов», — говорится в заявлении ведомства.
В Генпрокуратуре отметили, что такой факт можно расценить как игнорирование Германией Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. Генпрокуратура подчеркнула готовность России к плодотворному сотрудничеству и призвала ФРГ пересмотреть «подобный неконструктивный подход».
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства отравления.
Ответы на все четыре предыдущих запроса также не удовлетворили Москву. Первый запрос от российской стороны был направлен в ФРГ в конце августа 2020 г. В России идет доследственная проверка по факту возможного отравления политика, уголовное дело не возбуждено.
Позже Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ.