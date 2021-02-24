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В трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за непогоды

Ведомости

Главы трех районов Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения погоды, сообщило главное управление МЧС по региону. 

«Постановлениями глав Варненского, Нагайбакского и Карталинского муниципальных районов введены режимы ЧС в связи с ухудшением погодных условий», — говорится в сообщении. По данным ведомства, 23-24 февраля из-за снежных заносов на дорогах региона образовались пробки. Сотрудники ведомства эвакуировали в пункты временного размещения 481 человек. Из снежных заносов также вытащили 223 автомобиля. 

23 февраля власти региона закрыли движение для всех видов транспорта на нескольких участках дорог муниципального значения из-за снега, метели, усиления ветра и ухудшения видимости. Накануне в МЧС сообщали, что в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 м/с и метели.

В середине февраля на Сахалине из-за плохой погоды полностью перекрыли участки двух автомобильных дорог. 19 февраля в трех районах Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за снегопада. Это Белогорский, Ленинский и Кировский районы Крыма и Керчи. До этого из-за снегопада было перекрыто движение по автомобильной части Крымского моста. Это было первое перекрытие Крымского моста после открытия.

Ранее по теме: Крымский мост перекрыли впервые после открытия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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