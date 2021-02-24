В трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за непогоды
Главы трех районов Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения погоды, сообщило главное управление МЧС по региону.
«Постановлениями глав Варненского, Нагайбакского и Карталинского муниципальных районов введены режимы ЧС в связи с ухудшением погодных условий», — говорится в сообщении. По данным ведомства, 23-24 февраля из-за снежных заносов на дорогах региона образовались пробки. Сотрудники ведомства эвакуировали в пункты временного размещения 481 человек. Из снежных заносов также вытащили 223 автомобиля.
23 февраля власти региона закрыли движение для всех видов транспорта на нескольких участках дорог муниципального значения из-за снега, метели, усиления ветра и ухудшения видимости. Накануне в МЧС сообщали, что в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 м/с и метели.
В середине февраля на Сахалине из-за плохой погоды полностью перекрыли участки двух автомобильных дорог. 19 февраля в трех районах Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за снегопада. Это Белогорский, Ленинский и Кировский районы Крыма и Керчи. До этого из-за снегопада было перекрыто движение по автомобильной части Крымского моста. Это было первое перекрытие Крымского моста после открытия.