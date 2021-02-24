В трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за непогоды

В середине февраля на Сахалине из-за плохой погоды полностью перекрыли участки двух автомобильных дорог. 19 февраля в трех районах Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за снегопада. Это Белогорский, Ленинский и Кировский районы Крыма и Керчи. До этого из-за снегопада было перекрыто движение по автомобильной части Крымского моста. Это было первое перекрытие Крымского моста после открытия.