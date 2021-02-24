«Британский» штамм коронавируса выявлен в 101 стране мира
Британский штамм коронавируса за неделю был обнаружен еще в семи странах, сообщила Всемирная организация здравоохранения. За весь период вирус выявили в 101 стране мира.
«С момента нашего последнего обновления 16 февраля VOC 202012/01 (Британский штамм. — Ведомости) был обнаружен еще в семи странах. По состоянию на 23 февраля, в общей сложности 101 страна во всех шести регионах ВОЗ сообщила о случаях этого варианта», — говорится в докладе ВОЗ. Штамм коронавируса из Южной Африки за неделю выявили в 5 новых странах. Всего, по данным ВОЗ, его обнаружили в 51 стране.
В докладе организации говорится, что заразность британского штамма коронавируса на 36-75% больше, чем у ранее известного штамма. Также возможно этот штамм увеличивает тяжесть заболевания и риск смерти. Заразность южноафриканского штамма в 1,5 раза выше показателя ранее известного штамма коронавируса. По данным ВОЗ, штамм не влияет на тяжесть COVID-19 и риск смерти от него.
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. Британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни. По данным Роспотребнадзора, у него тот же способ распространения — преимущественно воздушно-капельный, поэтому меры профилактики для него остаются прежними.
Новые штаммы коронавируса выявили также в Бразилии и ЮАР. При этом южноафриканский вариант, как следует из исследования ученых в портале Medical Xpress, устойчив к антителам, выработанным у ранее переболевших людей или тех, кто сделал прививку от инфекции.