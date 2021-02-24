«Британский» штамм коронавируса выявлен в 101 стране мира

«С момента нашего последнего обновления 16 февраля VOC 202012/01 (Британский штамм. — Ведомости) был обнаружен еще в семи странах. По состоянию на 23 февраля, в общей сложности 101 страна во всех шести регионах ВОЗ сообщила о случаях этого варианта», — говорится в докладе ВОЗ. Штамм коронавируса из Южной Африки за неделю выявили в 5 новых странах. Всего, по данным ВОЗ, его обнаружили в 51 стране.