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«Британский» штамм коронавируса выявлен в 101 стране мира

Ведомости

Британский штамм коронавируса за неделю был обнаружен еще в семи странах, сообщила Всемирная организация здравоохранения. За весь период вирус выявили в 101 стране мира. 

«С момента нашего последнего обновления 16 февраля VOC 202012/01 (Британский штамм. — Ведомости) был обнаружен еще в семи странах. По состоянию на 23 февраля, в общей сложности 101 страна во всех шести регионах ВОЗ сообщила о случаях этого варианта», — говорится в докладе ВОЗ. Штамм коронавируса из Южной Африки за неделю выявили в 5 новых странах. Всего, по данным ВОЗ, его обнаружили в 51 стране. 

В докладе организации говорится, что заразность британского штамма коронавируса на 36-75% больше, чем у ранее известного штамма. Также возможно этот штамм увеличивает тяжесть заболевания и риск смерти. Заразность южноафриканского штамма в 1,5 раза выше показателя ранее известного штамма коронавируса. По данным ВОЗ, штамм не влияет на тяжесть COVID-19 и риск смерти от него. 

Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. Британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни. По данным Роспотребнадзора, у него тот же способ распространения — преимущественно воздушно-капельный, поэтому меры профилактики для него остаются прежними.

Новые штаммы коронавируса выявили также в Бразилии и ЮАР. При этом южноафриканский вариант, как следует из исследования ученых в портале Medical Xpress, устойчив к антителам, выработанным у ранее переболевших людей или тех, кто сделал прививку от инфекции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных