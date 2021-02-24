Директора Норильской обогатительной фабрики задержали после гибели рабочих
Директор Норильской обогатительной фабрики, на которой ранее при обрушении цеха погибли трое рабочих, задержан, сообщил СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По версии следствия, директор достоверно знал об аварийном состоянии цеха, но не остановил работы в нем.
Следователи отметили, что в 2018 г. эксперты из Москвы дали заключение, что часть конструкций цеха находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Эксперты рекомендовали устранить дефекты до конца 2020 года, однако руководство фабрики этого не сделало.
Ранее СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц»). Арестованы главный инженер и начальник отдела по техническому надзору фабрики.
По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). По делу о гибели рабочих на фабрике задержали четырех человек. Арестованы главный инженер и начальник отдела надзора предприятия.