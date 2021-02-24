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Директора Норильской обогатительной фабрики задержали после гибели рабочих

Ведомости

Директор Норильской обогатительной фабрики, на которой ранее при обрушении цеха погибли трое рабочих, задержан, сообщил СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По версии следствия, директор достоверно знал об аварийном состоянии цеха, но не остановил работы в нем. 

Следователи отметили, что в 2018 г. эксперты из Москвы дали заключение, что часть конструкций цеха находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Эксперты рекомендовали устранить дефекты до конца 2020 года, однако руководство фабрики этого не сделало. 

Ранее СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц»). Арестованы главный инженер и начальник отдела по техническому надзору фабрики. 

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). По делу о гибели рабочих на фабрике задержали четырех человек. Арестованы главный инженер и начальник отдела надзора предприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных