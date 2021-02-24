Директора Норильской обогатительной фабрики задержали после гибели рабочих

Директор Норильской обогатительной фабрики, на которой ранее при обрушении цеха погибли трое рабочих, задержан, сообщил СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По версии следствия, директор достоверно знал об аварийном состоянии цеха, но не остановил работы в нем.