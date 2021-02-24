Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Россияне стали чаще обращаться к психологам в период пандемии

Ведомости

Число россиян с тревожными и депрессивными расстройствами выросло в период пандемии на 10-30% в зависимости от региона, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные властей регионов и врачей. Чаще всего жители России жалуются на страх заболеть, панические атаки и суицидальные мысли, связанные со страхом осложнений от болезни. 

В Департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что с 1 марта по 31 декабря 2020 г. в годовом выражении на телефон неотложной психологической помощи «051» поступило на 28% звонков больше. Чаще всего за помощью обращались женщины — 74,9%, люди в возрасте 29-35 лет и 36-50 лет. Жители Москвы чаще жаловались на депрессивные и стрессовые состояния, переживания о здоровье, зависимости, конфликты в семье и отношениях, проблемы одиночества, личностные и возрастные кризисы. 

По мнению главного внештатного психиатра Депздрава Георгия Костюка, первая волна пандемии прошла для москвичей «с минимальными издержками в плане психического здоровья», потому что медпомощь оказывалась пациентам на высоком уровне. Во вторую волну врачи отметили рост тревожно-депрессивных расстройств. Костюк отметил, что антистрессовая устойчивость людей начала снижаться из-за долго сохраняющегося риска заболеть и большого числа заболевших знакомых у людей.

В Санкт-Петербурге количество обращений к психиатрам в период пандемии выросло на 30% по сравнению с 2019 годом, рассказала руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии Центра имени Бехтерева Татьяна Караваева. По ее словам, показатели обращений за психологической помощью еще выше. О росте числа обращений за помощью к психологам и психиатрам также сообщили власти и врачи других регионов России. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных