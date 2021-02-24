Россияне стали чаще обращаться к психологам в период пандемии

В Департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что с 1 марта по 31 декабря 2020 г. в годовом выражении на телефон неотложной психологической помощи «051» поступило на 28% звонков больше. Чаще всего за помощью обращались женщины — 74,9%, люди в возрасте 29-35 лет и 36-50 лет. Жители Москвы чаще жаловались на депрессивные и стрессовые состояния, переживания о здоровье, зависимости, конфликты в семье и отношениях, проблемы одиночества, личностные и возрастные кризисы.