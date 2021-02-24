Россияне стали чаще обращаться к психологам в период пандемии
Число россиян с тревожными и депрессивными расстройствами выросло в период пандемии на 10-30% в зависимости от региона, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные властей регионов и врачей. Чаще всего жители России жалуются на страх заболеть, панические атаки и суицидальные мысли, связанные со страхом осложнений от болезни.
В Департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что с 1 марта по 31 декабря 2020 г. в годовом выражении на телефон неотложной психологической помощи «051» поступило на 28% звонков больше. Чаще всего за помощью обращались женщины — 74,9%, люди в возрасте 29-35 лет и 36-50 лет. Жители Москвы чаще жаловались на депрессивные и стрессовые состояния, переживания о здоровье, зависимости, конфликты в семье и отношениях, проблемы одиночества, личностные и возрастные кризисы.
По мнению главного внештатного психиатра Депздрава Георгия Костюка, первая волна пандемии прошла для москвичей «с минимальными издержками в плане психического здоровья», потому что медпомощь оказывалась пациентам на высоком уровне. Во вторую волну врачи отметили рост тревожно-депрессивных расстройств. Костюк отметил, что антистрессовая устойчивость людей начала снижаться из-за долго сохраняющегося риска заболеть и большого числа заболевших знакомых у людей.
В Санкт-Петербурге количество обращений к психиатрам в период пандемии выросло на 30% по сравнению с 2019 годом, рассказала руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии Центра имени Бехтерева Татьяна Караваева. По ее словам, показатели обращений за психологической помощью еще выше. О росте числа обращений за помощью к психологам и психиатрам также сообщили власти и врачи других регионов России.