Forbes узнал о строительстве 145-метровой яхты для Абрамовича
Немецкая верфь Lloyd Werft в 2021 г. сдаст российскому миллиардеру Роману Абрамовичу новую 145-метровую яхту Solaris. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, судно является экспедиционной моторной яхтой с палубами из тикового дерева. Solaris оснащена восемью палубами, лифтом, тренажерным залом, вертолетной площадкой, джакузи, бассейном, ангаром для вертолетов, а также гаражом для тендеров (сопроводительных судов). На яхте 48 кают вместимостью до 36 пассажиров. Экипаж судна насчитывает 60 человек. Отделка лодки пока не завершена, добавили источники журнала.
Для яхты также заказаны два вертолета Airbus ACH145, зарегистрированные под именами M-Solo & M-Sola. В ближайшее время Solaris будет спущена на воду. По словам опрошенных изданием экспертов, яхта относится к так называемому классу судов поддержки. Кроме приема вертолетов она может обеспечивать транспортировку тендеров, небольших судов и оборудования для дайвинга. Стоимость Solaris может доходить до €450 млн.
Представители бизнесмена пока не комментировали публикацию.
Это уже вторая крупнотоннажная яхта, которая может быть построена на верфи Lloyd Werft для Абрамовича. Первая, 115-метровая экспедиционная Luna, была построена для него в 2010 г., но в 2014 г. продана миллиардеру Фархаду Ахмедову за $492 млн (сумма была озвучена агентством Bloomberg). В 2018 г. яхта была арестована в Дубае Лондонским судом для обеспечения выплат бывшей жене Ахмедова Татьяне.