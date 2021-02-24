Forbes узнал о строительстве 145-метровой яхты для Абрамовича

Это уже вторая крупнотоннажная яхта, которая может быть построена на верфи Lloyd Werft для Абрамовича. Первая, 115-метровая экспедиционная Luna, была построена для него в 2010 г., но в 2014 г. продана миллиардеру Фархаду Ахмедову за $492 млн (сумма была озвучена агентством Bloomberg). В 2018 г. яхта была арестована в Дубае Лондонским судом для обеспечения выплат бывшей жене Ахмедова Татьяне.