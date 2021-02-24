Сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство
Сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.
«Принять в гражданство Российской Федерации Милоша Биковича, родившегося 13 января 1988 года в Сербии», — говорится в документе.
Бикович родился в 1988 г. в Белграде, он актер Белградского национального театра, и Белградского драматического театра. Российскому зрителю актер известен по фильмам «Холоп», «Лёд», «Отель "Белград"», сериалам «Магомаев» и «Гранд».
Комедия «Холоп» Клима Шипенко стала самым кассовым российским фильмом, картина собрала почти 3 млрд руб. Это рекордные кассовые сборы для отечественного фильма за всю новейшую историю России.