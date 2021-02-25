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В Забайкалье россиянин получил восемь лет колонии по делу о госизмене

Ведомости

Забайкальский краевой суд приговорил Владимира Васильева к восьми годам колонии строгого режима по делу о госизмене (статья 275 УК РФ), сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда. Суд признал Васильева виновным в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих гостайну.

Суд также ограничил свободу Васильева еще на год после основного срока в колонии. По данным источника ТАСС, Васильев собирал и передавал данные спецслужбам Китая.  Мужчина признал вину.

Согласно информации из картотеки суда, уголовное дело поступило на рассмотрение в ноябре 2020 г. Три федеральных судьи рассматривали его в закрытом режиме. Подсудимый был на трех из четырех заседаний суда. 3 февраля Васильеву был вынесен приговор. Он вступил в законную силу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных