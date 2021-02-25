В Забайкалье россиянин получил восемь лет колонии по делу о госизмене

Согласно информации из картотеки суда, уголовное дело поступило на рассмотрение в ноябре 2020 г. Три федеральных судьи рассматривали его в закрытом режиме. Подсудимый был на трех из четырех заседаний суда. 3 февраля Васильеву был вынесен приговор. Он вступил в законную силу.