В Забайкалье россиянин получил восемь лет колонии по делу о госизмене
Забайкальский краевой суд приговорил Владимира Васильева к восьми годам колонии строгого режима по делу о госизмене (статья 275 УК РФ), сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда. Суд признал Васильева виновным в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих гостайну.
Суд также ограничил свободу Васильева еще на год после основного срока в колонии. По данным источника ТАСС, Васильев собирал и передавал данные спецслужбам Китая. Мужчина признал вину.
Согласно информации из картотеки суда, уголовное дело поступило на рассмотрение в ноябре 2020 г. Три федеральных судьи рассматривали его в закрытом режиме. Подсудимый был на трех из четырех заседаний суда. 3 февраля Васильеву был вынесен приговор. Он вступил в законную силу.