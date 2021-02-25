СК попросил заочно арестовать основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба»
Следственный комитет России ходатайствовал о заочном аресте владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы.
«В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Юрия Белойвана», — сказала представитель суда Лела Кокая. Владелец сети ресторанов объявлен в международный розыск, добавила она.
В июле прошлого года Следственный комитет объявил Белойвана в федеральный розыск по делу о неуплате налогов (ч. 2 ст. 199.2). Тогда следователи сочли, что бизнесмен не уплатил 57 млн руб.
А в июле 2019 г. Басманный суд Москвы назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 млн руб. В начале октября Мосгорсуд сократил Белойвану срок наказания на три месяца. Суд рассматривал дело бизнесмена в особом порядке из-за признания им вины. В ноябре 2019 г. Преображенский суд освободил его от отбывания наказания по состоянию здоровья. Выйдя на свободу, Белойван не выполнил обещание о погашении налоговой задолженности и скрылся от следствия.