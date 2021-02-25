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СК попросил заочно арестовать основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба»

Ведомости

Следственный комитет России ходатайствовал о заочном аресте владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Юрия Белойвана», — сказала представитель суда Лела Кокая. Владелец сети ресторанов объявлен в международный розыск, добавила она. 

В июле прошлого года Следственный комитет объявил Белойвана в федеральный розыск по делу о неуплате налогов (ч. 2 ст. 199.2). Тогда следователи сочли, что бизнесмен не уплатил 57 млн руб.

А в июле 2019 г. Басманный суд Москвы назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 млн руб. В начале октября Мосгорсуд сократил Белойвану срок наказания на три месяца. Суд рассматривал дело бизнесмена в особом порядке из-за признания им вины. В ноябре 2019 г. Преображенский суд освободил его от отбывания наказания по состоянию здоровья. Выйдя на свободу, Белойван не выполнил обещание о погашении налоговой задолженности и скрылся от следствия.

Ранее по теме: Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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