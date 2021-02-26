В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в многоэтажном доме
В Нижнем Новгороде на первом этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщило главное управление МЧС по Нижегородской области. Данных о пострадавших пока нет.
Сообщение о взрыве поступило в МЧС в 9:13 утра. По данным ТАСС, на месте взрыва начался пожар, жильцов эвакуировали.
Издание «Pro Город» сообщило, что взрыв произошел в суши-баре «Самурай». По данным очевидцев, взрывной волной задело припаркованные рядом с домом автомобили.