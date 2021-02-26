Около 4 млн россиян сделали прививки от коронавируса

20 февраля была зарегистрирована третья вакцина от коронавируса, разработанная центром им. Чумакова. В пресс-службе Минобрнауки рассказали, что клинические исследования вакцины прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове. В них приняли участие 400 добровольцев. В министерстве отметили, что третья фаза клинических испытаний на 3000 добровольцев запланирована на март 2021 года. Вакцина рекомендована пациентам в возрасте 18-60 лет.