Около 4 млн россиян сделали прививки от коронавируса
Прививки от коронавируса сделали около 4 млн жителей России, сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
«Прививку получили уже около 4 млн человек», — сказал он (цитата по ТАСС).
В середине декабря в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. 5 декабря началась вакцинация групп риска в Москве. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.
Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» — была разработана в центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре 2020 г. По данным разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом будет действовать в течение года.
20 февраля была зарегистрирована третья вакцина от коронавируса, разработанная центром им. Чумакова. В пресс-службе Минобрнауки рассказали, что клинические исследования вакцины прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове. В них приняли участие 400 добровольцев. В министерстве отметили, что третья фаза клинических испытаний на 3000 добровольцев запланирована на март 2021 года. Вакцина рекомендована пациентам в возрасте 18-60 лет.