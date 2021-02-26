Один человек пострадал при взрыве в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде

Cпасатели обнаружили под завалами женщину и пытаются извлечь ее. По данным МЧС, под завалами может находиться еще один человек. Всего из здания эвакуировали 68 человек, в том числе шестерых детей. Начальник ГУ МЧС по региону Валерий Синьков рассказал, что дом не газифицирован, поэтому нет оснований говорить о взрыве бытового газа. По его словам, обрушилась пристройка к дому — здание кафе на площади примерно 50 кв. м.