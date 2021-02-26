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Один человек пострадал при взрыве в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде

Ведомости

Один человек пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси в 12-этажном доме в Нижнем Новгороде, сообщило главное управление МЧС по Нижегородской области. 41-летний мужчина находился в стоматологической поликлинике. Пострадавший госпитализирован.

Cпасатели обнаружили под завалами женщину и пытаются извлечь ее. По данным МЧС, под завалами может находиться еще один человек. Всего из здания эвакуировали 68 человек, в том числе шестерых детей. Начальник ГУ МЧС по региону Валерий Синьков рассказал, что дом не газифицирован, поэтому нет оснований говорить о взрыве бытового газа. По его словам, обрушилась пристройка к дому — здание кафе на площади примерно 50 кв. м.

Взрыв произошел на первом этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 9:13. По данным очевидцев, взрыв произошел в суши-баре «Самурай».

СКР по Нижегородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных