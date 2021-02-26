Один человек пострадал при взрыве в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде
Один человек пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси в 12-этажном доме в Нижнем Новгороде, сообщило главное управление МЧС по Нижегородской области. 41-летний мужчина находился в стоматологической поликлинике. Пострадавший госпитализирован.
Cпасатели обнаружили под завалами женщину и пытаются извлечь ее. По данным МЧС, под завалами может находиться еще один человек. Всего из здания эвакуировали 68 человек, в том числе шестерых детей. Начальник ГУ МЧС по региону Валерий Синьков рассказал, что дом не газифицирован, поэтому нет оснований говорить о взрыве бытового газа. По его словам, обрушилась пристройка к дому — здание кафе на площади примерно 50 кв. м.
Взрыв произошел на первом этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 9:13. По данным очевидцев, взрыв произошел в суши-баре «Самурай».
СКР по Нижегородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).