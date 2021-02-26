Глава РФПИ объяснил попытки подрыва доверия к вакцине «Спутник V»

«Многие враги России пытались подорвать доверие к России, но мы понимаем, что они тратят так много усилий на подрыв доверия к российской вакцине, потому что она одна из самых лучших в мире, и они ее просто боятся», — сказал Дмитриев (цитата по «РИА Новости»).