Глава РФПИ объяснил попытки подрыва доверия к вакцине «Спутник V»
Противники российской вакцины от коронавируса «Спутник V» пытаются подорвать доверие к ней, потому что она является одной из лучших в мире, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии выставки, посвященной истории российских разработок в области вирусологии.
«Многие враги России пытались подорвать доверие к России, но мы понимаем, что они тратят так много усилий на подрыв доверия к российской вакцине, потому что она одна из самых лучших в мире, и они ее просто боятся», — сказал Дмитриев (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что российские ученые разработали одни из лучших вакцин от коронавируса. «Я думаю, что можно говорить не только о международном признании вакцины "Спутник V", но и о нашем лидерстве в мире», — подчеркнул глава РФПИ.
Ранее Дмитриев говорил, что в некоторых странах мира планируются провокации против вакцины «Спутник V». По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Запад понимает, что российская вакцина является одной из лучших в мире, и, несмотря на «совершенно возмутительную» первую реакцию на «Спутник V», многие страны говорят, что хотят дождаться ее сертификации в Европейском агентстве по лекарственным средствам.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. В середине декабря 2020 г. в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.