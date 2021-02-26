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Глава РФПИ объяснил попытки подрыва доверия к вакцине «Спутник V»

Ведомости

Противники российской вакцины от коронавируса «Спутник V» пытаются подорвать доверие к ней, потому что она является одной из лучших в мире, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии выставки, посвященной истории российских разработок в области вирусологии. 

«Многие враги России пытались подорвать доверие к России, но мы понимаем, что они тратят так много усилий на подрыв доверия к российской вакцине, потому что она одна из самых лучших в мире, и они ее просто боятся», — сказал Дмитриев (цитата по «РИА Новости»). 

Он отметил, что российские ученые разработали одни из лучших вакцин от коронавируса. «Я думаю, что можно говорить не только о международном признании вакцины "Спутник V", но и о нашем лидерстве в мире», — подчеркнул глава РФПИ.

Ранее Дмитриев говорил, что в некоторых странах мира планируются провокации против вакцины «Спутник V». По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Запад понимает, что российская вакцина является одной из лучших в мире, и, несмотря на «совершенно возмутительную» первую реакцию на «Спутник V», многие страны говорят, что хотят дождаться ее сертификации в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. В середине декабря 2020 г. в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

Ранее по теме: Лавров описал отношение Запада к «Спутнику V» словами «и хочется, и колется»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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