СМИ: экс-участницу группы Little Big нашли мертвой в Петербурге
Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос умерла на 40-м году жизни», — говорится в сообщении. По предварительным данным, смерть не была насильственной. По данным Mash, последнее время артистка жаловалась на боли в спине и почти не вставала — она с детства болела ахондроплазией, у нее была третья группа инвалидности.
О смерти Кастельянос со ссылкой на источники также сообщили ТАСС и «Интерфакс».
Фрик-рейв-группа Little Big была основана Ильей Прусикиным в 2013 г. в Санкт-Петербурге. Она резко стала популярной после того, как выступила на разогреве на концерте Die Antwoord. Группа описывает свой стиль как сатирическую арт-коллаборацию. Кроме участия в группе, Кастельянос снималась в сериалах «Ментовские войны», «Клад», «Пером и шпагой».