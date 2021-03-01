СМИ: экс-участницу группы Little Big нашли мертвой в Петербурге

«Экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос умерла на 40-м году жизни», — говорится в сообщении. По предварительным данным, смерть не была насильственной. По данным Mash, последнее время артистка жаловалась на боли в спине и почти не вставала — она с детства болела ахондроплазией, у нее была третья группа инвалидности.