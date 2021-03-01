Мишустин утвердил концепцию цифровой трансформации соцсферы

По его словам, она объединит информационные системы ведомств, ускорит назначение пенсий и других выплат. Эксперимент стартует в семи субъектах уже в этом году. «Там начислением региональных мер соцподдержки займется Пенсионный фонд. Затем распространим эту практику на всю страну», — подчеркнул он.