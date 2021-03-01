Мишустин утвердил концепцию цифровой трансформации соцсферы
Правительство утвердило концепцию цифровой трансформации соцсферы, рассчитанную на 5 лет. В рамках нее создадут цифровую платформу, которая поможет предоставлять всем нуждающимся помощь «без бумажной волокиты», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
«В течение пяти лет вся система социальной помощи перейдет в электронный формат», — заявил Мишустин.
По его словам, она объединит информационные системы ведомств, ускорит назначение пенсий и других выплат. Эксперимент стартует в семи субъектах уже в этом году. «Там начислением региональных мер соцподдержки займется Пенсионный фонд. Затем распространим эту практику на всю страну», — подчеркнул он.
Также появится единый контакт центр, который будет круглосуточно представлять консультации по разным видам социальной помощи, добавил премьер. Кроме того, опекуны и законные представители смогут оформлять пособия на своих подопечных через портал Госуслуг. Концепция также предусматривает, что вырастет число дистанционных сервисов и для инвалидов.