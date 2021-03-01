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Мишустин утвердил концепцию цифровой трансформации соцсферы

Ведомости

Правительство утвердило концепцию цифровой трансформации соцсферы, рассчитанную на 5 лет. В рамках нее создадут цифровую платформу, которая поможет предоставлять всем нуждающимся помощь «без бумажной волокиты», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«В течение пяти лет вся система социальной помощи перейдет в электронный формат», — заявил Мишустин.

По его словам, она объединит информационные системы ведомств, ускорит назначение пенсий и других выплат. Эксперимент стартует в семи субъектах уже в этом году. «Там начислением региональных мер соцподдержки займется Пенсионный фонд. Затем распространим эту практику на всю страну», — подчеркнул он.

Также появится единый контакт центр, который будет круглосуточно представлять консультации по разным видам социальной помощи, добавил премьер. Кроме того, опекуны и законные представители смогут оформлять пособия на своих подопечных через портал Госуслуг. Концепция также предусматривает, что вырастет число дистанционных сервисов и для инвалидов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных